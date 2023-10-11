İran Dışişleri Bakanı, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile Filistin'deki gelişmeleri değerlendirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Abdullahiyan, ICRC Başkanı Spoljaric Egger ile telefonda görüştü.

İsrail'in Gazze kuşatmasını kınayarak sözlerine başlayan Abdullahiyan, "Şu an Gazze'de savaş suçlarının devam ettiğine ve yaygınlaştığına şahit oluyoruz. Tel Aviv yönetiminin yerleşim bölgelerini, hastaneleri ve okulları hedef alması, su ve elektriği kesmesi, yakıt ve gıda dağıtımını engellemesi, insanlığa aykırı sistematik savaş suçları ve toplu cezalandırma örneğidir" dedi.