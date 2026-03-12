İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Mücteba Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in "yaralı ama iyi" olduğunu açıkladı.

Bekayi, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera'ya, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara ve bununla ilgili gelişmelere dair demeç verdi.

ABD ve İsrail'in saldırısını "utanç verici" olarak nitelendiren Bekayi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen nükleer müzakerelerin 3. turunu tamamlamışken, Haziran 2025'ten sonra ikinci kez diplomatik sürecin ihanete uğradığını belirtti.

İLK KONUŞMASINI NE ZAMAN YAPACAĞI BELLİ DEĞİL

"İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in durumunun nasıl olduğu" sorusuna Bekayi, "Yaralı ama iyi. İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum. Liderlik için 3 veya 4 isim vardı ancak Uzmanlar Meclisi'nin çoğunluğu Anayasa'ya uygun olarak onu seçti" yanıtını verdi.