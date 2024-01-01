İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin BRICS üyeliğinin resmi olarak başladığını söyledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin BRICS üyeliğinin bugün itibarıyla resmi olarak başladığını ve çok taraflılığa önem verdiklerini ifade etti.

Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İran’ın BRICS üyeliğinin başlamasına dair Kenani, daha önce imzalanan anlaşma kapsamında ülkesinin BRICS’e üye olarak kabul edildiğini, 1 Ocak 2024 itibarıyla resmi üyeliğin de başladığını aktardı.

Kenani, BRICS’in yeni üyelerin katılımıyla uluslararası denklemde yeni bir önem kazandığını savunarak ülkesinin çok taraflılığa önem verdiğini ve bu çerçevede fırsatları değerlendirdiğini dile getirdi.