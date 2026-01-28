İran: Diyaloğa hazırız ancak saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık veririz

İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı müzakereye hazır olduğunu ancak herhangi bir saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık vereceğini duyurdu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğinin, X sosyal medya platformundan paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımı alıntılanarak yanıt verildi.

ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" denildi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump son olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve amaçla hızla İran’a doğru hareket ediyor. Bu, büyük uçak gemimiz Abraham Lincoln önderliğinde, Venezuela'ya gönderilenden daha da büyük bir filo.

Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi; görevini, gerektiği takdirde hız ve şiddetle, süratle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedirdir.

Umuyorum ki İran hızla 'Masaya Oturur' ve herkes için iyi olan, adil ve hakkaniyetli bir anlaşma —NÜKLEER SİLAH YOK— müzakere eder.

Zaman tükeniyor, zaman gerçekten çok kıymetli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, ANLAŞMA YAPIN! O zaman yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımı olan “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin."