İran doğruladı: Yeni dini lider Mücteba Hamaney yaralandı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in "yaralı ama iyi durumda" olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakeyi, İtalya merkezli Corriere della Sera gazetesine konua ilişkin açıklama yaptı.

Bakeyi, açıklamasında, Mücteba Hamaney’in yaralandığını açıkladı.

"Yaralı ancak kendini iyi hissediyor" diyen Bakeyi, "İlk konuşmasını ne zaman yapacağını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran’da Uzmanlar Meclisi’nin 9 Mart gecesi Mücteba Hamaney’i ülkenin yeni dini lideri olarak onayladığı bildirilmişti. Dışişleri sözcüsü, göreve üç veya dört adayın talip olduğunu, ancak çoğunluğun Hamaney’i tercih ettiğini söylemişti.

Daha önce çıkan haberlerde, Hamaney’in babası ve eski dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü ABD-İsrail saldırılarının ilk dalgası sırasında yaralandığı öne sürülmüştü.

Mücteba Hamaney'e dün bir saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilmişti.Tahran, saldırıya ilişkin açıklama yapmadan Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve aynı zamanda hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan ise Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Hamaney’in yaralandığına dair haberler duyduğunu belirterek konuyu bağlantıları aracılığıyla teyit ettirdiğini söyledi ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler."