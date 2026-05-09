İran, Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu

İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacağını bildirdi.

Federasyon, İran Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılma kararı aldığını ve konuyla ilgili vize işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Federasyon, İran Milli Futbol Takımı’nın elde ettiği başarıyla turnuvaya katılmayı hakettiğini ve takımın antrenmanlarını sürdürdüğünü açıkladı.

Daha önce FIFA Başkanı Infantino da İran'ın Dünya Kupası'na katılacağını açıklamış, ABD Başkanı Donald Trump da bu karara destek vermişti.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın G Grubu'nda yer alan İran; Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek.