İran, Dünya Kupası'na katılmayacak

İran, Dünya Kupası’na katılmayacağını açıkladı. İran Spor Bakanı Ahmad Donjamali, televizyona yaptığı açıklamada İran Milli Takımı’nın ABD’de oynanacak Dünya Kupası’na katılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Donjamali açıklamasında ABD yönetimini sert sözlerle eleştirerek, “Bu yozlaşmış hükümet liderimizi öldürdükten sonra Dünya Kupası’na katılma niyetimiz yok” ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ NİYETLİ ADAMLAR"

İranlı bakan ayrıca ülkeye karşı “kötü niyetli adımlar” atıldığını savunarak, son aylarda yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Donjamali, “Sekiz ya da dokuz ay içinde bize iki savaş dayatıldı ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi.

Spor Bakanı, İran’ın mevcut koşullar altında turnuvaya katılmasının mümkün olmadığını vurgulayarak, “Bu şartlarda katılma ihtimalimiz kesinlikle yok” diye konuştu.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Infantino, Trump’ın İran Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nda yer almasının memnuniyetle karşılanacağını söylediğini aktardı.

İran’ın turnuvadan çekilmesi halinde yerine hangi takımın katılacağı ise belirsizliğini koruyor. FIFA talimatlarına göre böyle bir durumda nihai karar tamamen FIFA’nın yetkisinde bulunuyor.

FIFA yönetmeliğinin 6.7 maddesinde, “Katılımcı bir üye federasyonun 2026 FIFA Dünya Kupası’ndan çekilmesi veya ihraç edilmesi halinde FIFA durumu kendi takdirine göre değerlendirir ve gerekli gördüğü tüm tedbirleri alır. FIFA, söz konusu federasyonun yerine başka bir federasyonu turnuvaya davet edebilir” ifadeleri yer alıyor.