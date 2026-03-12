İran duyurdu: İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından İsmail Dehkan'ın iki gece önce Arak kentindeki evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlarından Dehkan, Erak kentindeki saldırıda yaşamını yitirdi.

İranlı komutanın evine iki gece önce gerçekleşen saldırıda Dehkan ile birlikte eşi, iki çocuğu ve büyükannesi de hayatlarını kaybetti.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.