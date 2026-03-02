Giriş / Abone Ol
İran duyurdu: Natanz nükleer tesisi vuruldu

ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesisleri hedef alındı. ABD, 22 Haziran'da da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

Dünya
  • 02.03.2026 13:07
  • Giriş: 02.03.2026 13:07
  • Güncelleme: 02.03.2026 13:10
Kaynak: AA
İran duyurdu: Natanz nükleer tesisi vuruldu
Fotoğraf: AA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'ndaki İran temsilcisi Rıza Necefi, ABD-İsrail saldırılarında Natanz nükleer tesislerinin hedef alındığını belirtti.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Necefi konuya ilişkin bilgi verdi.

Necefi, Natanz nükleer tesislerinin ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığını kaydetti.

HASAR BİLİNMİYOR

Nükleer tesisteki hasara ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, 13 Haziran 2025'te başlayan ve 12 gün süren savaşta, İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar gerçekleştirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

