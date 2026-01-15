İran 'engellenemez' denen Starlink'i nasıl etkisiz hale getirdi?

İran’da protestoların şiddetlenmesiyle geçtiğimiz hafta başlayan internet kesintisi sürüyor.

İran'da normalde de internet erişimi büyük ölçüde iç ağ ile sınırlı olduğu için yurttaşların dış dünyayla bağlantıları kısıtlı. Bu türden ağ bağlantılarına “intranet” adı veriliyor.

Son protestolar sırasında İran’daki yetkililer ilk kez bu ağı da kapattı.

İran'ın zaman için sadece ulusal çapta işleyen bir intranet sistemi kurması internetin "fişini çekmeyi" kolaylaştırdı.

Uzmanlara göre bir zamanlar interneti kesmek günler sürerken İran artık saniyeler içinde tüm bağlantıyı kapatabiliyor. Cloudflare verileri, 8 Ocak’ta uygulanan kesintinin ardından 30 dakika içinde internet trafiğinin yüzde 98,5 oranında çöktüğünü gösteriyor. Uzmanlara göre bu kesintinin İran ekonomisine maliyeti 130 milyon doları aşmış durumda.

Büyük çaplı kesintilerde VPN gibi çözümler de işe yaramıyor.

İnternete erişmek isteyen yurttaşların tek seçeneği Elon Musk'ın Starlink gibi uydu interneti servislerini kullanmak. Ancak dünyada ilk kez İran, Starlink'i de engellemeyi başardı.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre daha önce “engellenemez” olarak tanıtılan Starlink, İran yönetiminin askeri düzeyde elektronik harp teknikleriyle büyük ölçüde devre dışı bırakıldı.

STARLİNK'İ ENGELLEMEK İÇİN SAHTE GPS SİNYALLERİ

Uzmanlara göre İran, Starlink’i tamamen kapatmasa da kullanılamaz hale getirmeyi başardı.

Filter.Watch’a göre Tahran’ın bazı mahallelerinde Starlink kullanıcıları yüzde 40’a varan paket kaybı yaşadı. Bu, kısa mesajların iletilebilmesini mümkün kılarken video, görüntülü görüşme ve web erişimini fiilen imkansız hale getiriyor.

Starlink'i devreden çıkarabilmenin bazı temel yöntemleri var.

Bunların başında GPS sinyallerinin karıştırılması geliyor. Starlink terminalleri, konumlarını belirlemek ve uydularla bağlantı kurmak için GPS’e ihtiyaç duyuyor.

İran, özellikle 2025’te İsrail’le yaşanan 12 günlük savaşın ardından GPS sinyallerini sistematik biçimde bozmaya başladı.

Britanya'da yaşayan İranlı aktivist Nariman Gharib, İran'dan Starlink terminali hata ayıklama verilerini elde ettiklerini açıkladı.

Telemetri verilerine göre İran yönetimi Starlink'i engellemek için sahte GPS sinyalleri de yayıyor.

Gharib, "Bu basit bir sinyal bozma değil; hükümetin terminalleri yanıltmak için sahte GPS sinyalleri yayınladığı anlaşılıyor" dedi.

Bir diğer yöntem ise mobil askeri jammer’lar olabilir. Analizler, sinyal bozmanın sabit değil, kamyon veya araç üstü mobil jammer’lar ile mahalle mahalle uygulandığını gösteriyor.

Bu yöntem, Rusya’nın Ukrayna’da kullandığı taktiklerle büyük benzerlik taşıyor.

Bunun yanı sıra görgü tanıkları ve insan hakları örgütlerine göre güvenlik güçleri, özellikle Tahran’ın batısında evlere baskınlar düzenleyerek Starlink antenlerini topluyor. İran devlet medyası, ele geçirilen terminalleri “elektronik casusluk ve sabotaj ekipmanı” olarak tanımladı.

RUSYA VE ÇİN'İN DAHİL OLDU MU?

İran’ın Starlink’e karşı geliştirdiği yöntemlerde dolaylı Rus ve Çin etkisi olabileceği de değerlendiriliyor.

AFP'nin konuyla ilgili analizine göre Rusya, Ukrayna savaşında Starlink’i hedef alan ancak tam başarı sağlayamayan elektronik harp deneyimini İran’la paylaşmış olabilir. İran’ın, Rus yapımı Krasukha-4 sistemini tersine mühendislikle geliştirerek Cobra V8 adlı kendi elektronik harp sistemini ürettiği belirtiliyor.

Çin’in ise doğrudan jammer gibi cihazlar sağlamaktan ziyade, kullanıcı tespiti, trafik analizi ve dijital gözetim teknolojileri ile İran’ın Starlink kullanıcılarını belirlemesine katkı sunmuş olabileceği iddia ediliyor.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.