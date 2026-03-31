İran Futbol Federasyonu: İran Dünya Kupası'na katılacak

İran Futbol Federasyonu Birinci Başkan Yardımcısı Mehdi Mohammad Nabi, “Biz Türkiye Futbol Federasyonuna, bir de Antalya şehrine ve buradaki millete teşekkür ediyoruz. Bizi burada kabul ettiler, biz kampımızı burada yaptık ve şimdi maç oynayacağız. FIFA Başkanı Infantino Meksika'dan geliyordu, Katar'da toplantısı vardı. Burada bizim takımı görüp, destek vermek istediler. Sıkıntı var doğru ama İran’ın Dünya Kupası’nda olması için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. İran takımının kamplarını yapması için destek vereceklerini söylediler. Infantino, oyuncularımızla da görüştü ve onlara destek oldu” dedi.

Mehdi Mohammad Nabi, “Dünya Kupası’na katılmamıza bir mani yok. Diğer 48 ülke gibi Dünya Kupası’na katılacağız. Takımımız Dünya Kupası’na katılmayı elde eden ilk takımlardan. Biz FIFA kurallarına uyarız. Biz ve başka takımlar, 47 takım, onlar da FIFA kuralına göre hepsi güvenlikte. Bu ülkeler Dünya Kupası'nda olacaklar. Ev sahibi ülkeler FIFA'ya garanti verip ki hepsinin, her takımın güvenliğini iyi yapsınlar. Biz, FIFA ne karar verirse onu yapacağız ve Dünya Kupası'nda oynayacağız” diye konuştu.

Öte yandan karşılaşmada İran, Kosta Rika’yı 5-0 yendi.