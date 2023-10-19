İran Genelkurmay Başkanı Bakıri'den "İsrail'e ciddi tepki gösterilmesi" çağrısı

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, bağımsız devletlerin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermeleri gerektiğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Bakıri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile telefonda Filistin'deki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve uluslararası toplumun Gazze halkına yardım için derhal harekete geçmesi konuları ele alındı.

Bakıri, sivillere yönelik saldırıların kaygı verici olduğunu belirterek, "Bu tür vahşi davranışlara tahammül edilmeyecektir. Bağımsız devletler buna ciddi şekilde tepki göstermelidir." ifadelerini kullandı.