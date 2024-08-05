İran Genelkurmay Başkanı ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri görüştü

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Tahran'da bir araya geldi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Tahran'da bir araya geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, beraberindeki heyetle başkent Tahran'ı ziyaret eden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Bakıri, İran ve Rusya ilişkilerinin stratejik ve derin olduğunu ifade etti.

ABD'nin artık dünyanın tek kutuplu sistemden çıktığını iyi bildiğini söyleyen Bakıri, "İran, Rusya ve Çin arasındaki üçlü işbirliğini memnuniyetle karşılayacağız" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu da Rusya'nın bölgesel konularda İran'la kapsamlı işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan'ın mayıs ayındaki daveti üzerine Tahran'a gelmişti. Tahran'da Ahmediyan ile bir araya gelen Şoygu, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de görüşecek.