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İran Genelkurmay Başkanı ve İran Devrim Muhafızları Komutanı İsrail saldırılarında öldürüldü

İsrail'in İran'a saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami'nin öldürüldüğü kaydedildi. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, saldırılarda nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya
  • 13.06.2025 06:06
  • Giriş: 13.06.2025 06:06
  • Güncelleme: 13.06.2025 07:05
Kaynak: AA
İran Genelkurmay Başkanı ve İran Devrim Muhafızları Komutanı İsrail saldırılarında öldürüldü
Fotoğraf: AA

İsrail'in İran'a saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu merkezini hedef aldığını belirtti.

Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hedef alındığı iddia edilen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin de yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

NÜKLEER BİLİM İNSANLARI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in İran'a saldırısında nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İsrail'in Tahran'daki nükleer bilim insanlarını hedef aldığını belirtti.

Saldırıda nükleer bilimci Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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