İran, günlük ham petrol üretimini 400 bin varil artışla 4 milyon varile çıkaracak

İran, günlük ham petrol üretimini 400 bin varil artırarak 4 milyon varile çıkarma kararı aldı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümü sonrası vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini devralan Muhammed Muhbir başkanlığında başkent Tahran'da Ekonomi Konseyi toplantısı yapıldı.

Toplantıda 5,5 milyar dolarlık yabancı mali imkanların kullanımının kolaylaştırılması ve İran Ulusal Petrol Şirketinin ham petrol üretimini artırma planı onaylandı.

Bu kapsamda İranlı yetkililere göre, şu anda 3,6 milyon varil olan günlük ham petrol üretimi 400 bin varil artışla 4 milyon varile çıkarılacak.