İran halkına ayaklanma çağrısı yapmıştı: Trump'tan geri adım

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News radyo programında Brian Kilmeade’e verdiği röportajda, İran halkına yönelik daha önceki "hükümeti devirme" çağrılarından geri adım atan açıklamalarda bulundu. Trump, İran sokaklarındaki güvenlik önlemlerinin ve Besic milislerinin protestoları imkansız hale getirebileceğini öne sürerek, "Silahı olmayan kişiler için bu, aşılması çok büyük bir engel" ifadelerini kullandı.

"YARDIM YOLDA" DEMİŞTİ

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik hava saldırılarını başlatmasından hemen önce Trump, protestoculara "Yardım yolda" demişti. Saldırıların başlamasıyla birlikte çağrısını yineleyen Trump, "Biz işimizi bitirdiğimizde hükümetinizi devralın. Artık sizin olacak" diyerek doğrudan ayaklanma çağrısında bulunmuştu.

HALK SALDIRILARA KARŞI SOKAĞA ÇIKTI

Ancak Trump’ın beklentisinin aksine, saldırıların ardından İran'da halk, hükümete karşı ayaklanmak yerine ABD ve İsrail’e tepki göstermek için meydanlara indi. Ülke genelinde düzenlenen protestolarda saldırılar kınanırken, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar ön plana çıktı.

İran halkının ABD-İsrail saldırılarına karşı tepkileri sürüyor.