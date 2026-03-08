İran, Hamaney'in öldürülmesinin ardından yeni liderini seçti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülemesinin ardından yeni liderin seçildiği kaydedildi.

İran'daki Mehr haber ajansının aktardığına göre, yeni liderin seçildiği ancak ismin açıklanmadığı belirtildi.

İsmin açıklanmamasının güvenlik gerekçesiyle olduğu ifade edildi.

MÜCTEBA HAMANEY'İN İSMİ ÖN PLANDA

İran'ın yeni liderinin Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ismi ön plana çıktı.

Uzmanlar Meclisi üyelerinin online toplantı yaptıkları ve Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak seçildiği iddiaları öne sürülmüştü.

YENİ LİDER NASIL BELİRLENİYOR?

İran'da ülke liderinin ölümü halinde halefini Uzmanlar Meclisi belirliyor.

Anayasaya göre, Uzmanlar Meclisi'nin yetkisi "Rehber'i" seçmek, denetlemek ve gerekli durumda azletmek.

Ülke Anayasa'nın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi en kısa sürede yeni lideri belirlemek ve ilan etmekle yükümlü.