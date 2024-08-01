İran: Haniye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, kendi ülkelerinde suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin 'kanının yerde kalmaması için' verecekleri cevabı düşündüklerini söyledi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesine verecekleri karşılığı değerlendirdiklerini söyledi.

Tahran'da Haniye için düzenlenen cenaze töreninde, İran devlet televizyonuna konuşan Bakıri, "Direniş ekseni ve biz, Şehit Heniyye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz. Çeşitli adımlar atılmalıdır. İsrail kesinlikle pişman olacaktır" ifadelerini kullandı.

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmadı.