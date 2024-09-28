İran, Hasan Nasrallah İçin 5 günlük ulusal yas ilan etti
İran, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürülmesinin ardından 5 günlük ulusal yas ilan etti.
Kaynak: İHA
İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.
İran'da beş günlük yas ilan eden Hamaney, "Nasrallah'ın kanının yerde kalmayacağını" söyledi.
Hamaney, bugün Nasrallah'ın ölüm haberinin ardından yüksek güvenlikli bir bölgeye götürüldü.
İran'ın dini lideri yaptığı ilk açıklamada, “Sı̇yonı̇st rejı̇mı̇n ı̇ktı̇dardakı̇ terör çetesı̇, Gazze'de bı̇r yıl boyunca sürdürdüklerı̇ canı̇ce savaştan ders almadı" dedi.