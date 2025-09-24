İran, hasar gören nükleer tesislerini yeniden inşa edecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, haziran ayında İsrail ile yaşanan ve 12 gün süren çatışmalar sırasında İran'da hasar gören nükleer tesisleri ile ilgili açıklamada bulundu.

İslami, "Hedef alınan tesisler, uluslararası baskılara ve İsrail'in olası saldırı tehdidine rağmen yeniden inşa edilecektir. Yüksek zenginleştirme oranı, mutlaka silah amaçlı değildir. Biz, hassas ölçüm araçlarımız için daha yüksek oranda zenginleştirmeye ihtiyaç duyuyoruz. Yıllardır ambargo altındayız. Bu ürünleri kimse bize satmıyor" ifadelerini kullandı.

"ONLARLA KONUŞMAYA GEREK YOK"

ABD’nin, İran halkına büyük haksızlıklar yaptığını belirten İslami, "Onlarla konuşmaya gerek yok. ABD, İslam Devrimi'nin başından itibaren İran'a ağır darbeler indirdi ve yakın zamanda ülkemize karşı askeri saldırılarda bulundu. Dolaylı görüşmeler yapılırken ve müzakereler sürerken askeri operasyonlar gerçekleştirdiler. Düşman, düşmandır. Böyle bir düşmanla konuşmanın hiçbir anlamı yok" dedi.

ABD, İsrail - İran çatışmasına fiilen dahil olmuş ve geçtiğimiz 22 Haziran'da İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurmuştu.