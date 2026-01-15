İran hava sahası uçuşlara yeniden açıldı
İran’da havacılara bildiri (NOTAM) kapsamında uygulanan uçuş kısıtlamaları, belirlenen sürenin dolmasının ardından kaldırıldı. Hava sahasının yeniden açılmasıyla Tahran uçuş bilgi bölgesinde kademeli normalleşme yaşanırken, uluslararası ve bölgesel uçuşların İran hava sahasını yeniden kullanmaya başladığı gözlendi.
Kaynak: AA
