İran hava sahası uluslararası uçuşlara kısmen yeniden açıldı

İran’ın İsrail ile yaşadığı çatışmaların ardından ilan edilen ateşkes sonrasında, Tahran’a varış ve Tahran’dan kalkış yapan uluslararası uçuşlar için hava sahası kısmen açıldı.

Havacılık izleme platformu FlightRadar24’ün verdiği bilgilere göre, İran hava sahası 12 gün süren İran-İsrail geriliminin ardından ilan edilen ateşkesle birlikte bugün itibarıyla kısmen yeniden açıldı.

FlightRadar24, X hesabından yaptığı açıklamada, Tahran’a varış ve Tahran’dan kalkış yapan uluslararası uçuşlara, önceden izin alınması koşuluyla hava sahasının tekrar kullanılabileceğini duyurdu. Aynı zamanda, Irak hava sahasının da sivil hava trafiğine yeniden açıldığı bildirildi.