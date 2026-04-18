İran, hava sahasının bir bölümünü uçuşlara açtı

İran, hava sahasının doğu bölümünü uluslararası uçuşlara açtı. İç hat seferlerinin ise gerekli düzenlemelerin ardından kademeli olarak başlatılması planlanıyor.

Dünya
  • 18.04.2026 11:02
  • Giriş: 18.04.2026 11:02
  • Güncelleme: 18.04.2026 11:10
Kaynak: AA
İran, hava sahasının bir bölümünü uçuşlara açtı
Fotoğraf: AA

İran, hava sahasının bir bölümünü uçuşlara açtığını açıkladı.

İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, ülke hava sahasının bazı bölümlerinin bugün yerel saatle 07.00 itibarıyla açıldığı belirtildi.​​​​​​​

Açıklamada, İran hava sahasının doğu kesiminin, uluslararası uçuşlara açık olduğu, iç uçuşların ise gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kademeli olarak gerçekleştirileceği bilgisi yer aldı.

Lübnan ateşkesi Hürmüz’ü açtırdı
