İran: Hermes 900 ve MQ-9 tipi SİHA'lar düşürüldü

İran, Huzistan ve Hürmüzgan eyaletlerinde Hermes 900 ve MQ-9 tipi silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) düşürüldüğünü duyurdu.

  • 06.04.2026 22:03
  • Güncelleme: 06.04.2026 22:05
Kaynak: AA
İran: Hermes 900 ve MQ-9 tipi SİHA'lar düşürüldü
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla ilişkiler Birimi, Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’nda düşürülen SİHA’ya ilişkin açıklama yaptı.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre açıklamada, Keşm Adası’nda ABD’nin MQ-9 tipi SİHA’sının hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Devam Muhafızları Ordusu’nun açıklamasına dayandırdığı haberinde, Huzistan eyaletinin Endimeşk ilçesinde bir Hermes 900 SİHA’nın düşürüldüğünü kaydetti.

