İran: "Hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadık"

İran lideri Ali Hamaney'in siyasi danışmanı Ali Şemhani, ülkesinin hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmadığını savundu.

Şemhani, başkent Tahran'da İran Bilim ve Sanayi Üniversitesinde düzenlenen Nükleer Sanayi Sergisi'ni ziyaretinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun iddialarına cevap verdi.

Şemhani, "İran hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmamış ve olmayacaktır. Ancak, siyasi ve teknik boyutlarda yasal haklarını tüm gücüyle savunmaktadır" dedi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerinde şeffaf ve uluslararası taahhütlere uygun hareket ettiğini öne süren Şemhani, "Sözünden dönen ve eylemsiz küresel güçlerin aşırılıklarına karşı duracağız" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Fox News'e verdiği röportajında, "İran'a karşı baskı kampanyasının geri dönmesini bekliyor musunuz?" sorusunu, "Yaptıkları faaliyetleri durdurana kadar İran'a daha fazla baskı uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. Nedir bu faaliyetler? Nihayetinde nükleer silaha ulaşmaya çalışıyorlar" şeklinde yanıtlamıştı.

NÜKLEER MÜZAKERELER

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

ABD'de 2017'de ilk dönem başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Mayıs 2018'de ülkesinin anlaşmadan tek taraflı çekildiğini açıklamıştı.

Nükleer müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabalar sonuç vermemiş, İran da uranyumu yüzde 60 düzeyinde zenginleştirmişti.