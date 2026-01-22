İran hükümeti ölü sayısına ilişkin resmi sayıyı paylaştı
İran hükümetinin açıkladığı resmi sayılara göre, ülkede protestolar süresince 3 bin 117 kişi hayatını kaybetti. Yurt dışındaki kuruluşlar ise resmi rakamdan fazla sayıda ölüm olduğuna dair raporlar açıklıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İran’da yaklaşık 1 aydır ülke genelinde süren rejim karşıtı protestolara ilişkin ilk resmi ölü sayısını açıkladı.
Devlet televizyonunun aktardığı İçişleri Bakanlığı ve Şehitler ile Gaziler Vakfı’nın açıklamalarına göre, protestolar sırasında 3 bin 117 kişinin hayatını kaybetti.
Açıklamada, ölenlerin 2 bin 427’sinin sivil ve güvenlik güçleri olduğu belirtildi ancak kalanlar hakkında detay verilmedi.
Yurt dışındaki kuruluşların raporlarında ölü sayısı 5 bine yakın olarak açıklanıyor.