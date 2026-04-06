Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini açıkladı.

Dünya
  • 06.04.2026 00:42
  • Giriş: 06.04.2026 00:42
  • Güncelleme: 06.04.2026 00:44
Kaynak: AA
İran: Hürmüz Boğazı artık eskisi gibi olmayacak
Görsel yapay zekayla üretilmiştir.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı konusunda süre verdiği İran'dan Trump'a yanıt geldi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini açıkladı.

Komutanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için" denildi.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.

BASRA KÖRFEZİ İÇİN YENİ DÜZEN TASLAĞI

İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirilmişti.

Söz konusu tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığı belirtilmişti.

BirGün'e Abone Ol