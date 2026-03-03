İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: "Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı’nı geçişlere kapattıklarını ve Boğaz’dan geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını duyurdu.

Cebbari, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık bu önlemi aldıklarını belirtti.

İran devlet televizyonunda konuşan Tuğgeneral Cebbari, "Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. Gemiler, Devrim Muhafızları Deniz ve Kara Kuvvetleri tarafından yakılacaktır" ifadelerini kullandı.

Cebbari ayrıca, petrol fiyatlarının 82 dolara ulaştığını ve dünya genelinde fiyatların 200 dolara kadar çıkmasının beklendiğini vurguladı.

Tuğgeneral, petrol boru hatlarına da saldıracaklarını belirterek, "Bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN EKONOMİK ÖNEMİ

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına bağlıyor.

Dünyadaki günlük petrol tüketiminin yüzde 20'sinin (yaklaşık 20 milyon varil) geçtiği bu stratejik geçit, özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt ve İran'ın önemli miktarda petrolünü ve Katar'ın tüm sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını, uluslararası pazarlara ulaştırıyor.

Buradaki sevkiyatın önemli bölümü Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkelerine gidiyor.