İran, Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattı

İran ve ABD arasındaki ateşkes görüşmeleri sürerken İran Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha kapattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin müzakere sürecindeki taahhütlerine uymadığını öne sürerek Hürmüz Boğazı’nın bir kez daha 'tam kontrol altına aldığını' duyurdu.

Tahran yönetimi, boğazdaki geçiş serbestisini askıya alarak "eski sıkı denetim" dönemine geri dönüldüğünü açıkladı.

"ABD SÖZÜNDE DURMADI"

İran Hatemü’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’yi "deniz haydutluğu" yapmakla suçladı. Zülfikari, İran’ın iyi niyet göstergesi olarak bir süredir bazı gemilerin geçişine izin verdiğini ancak bu durumun değiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Daha önce varılan mutabakat gereği, İran İslam Cumhuriyeti iyi niyetle sınırlı sayıda tanker ve ticari geminin geçişine onay vermişti. Ancak maalesef Amerikalılar taahhütlerini defalarca ihlal ederek korsanlık faaliyetlerini sürdürdüler. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın kontrolü yeniden eski durumuna döndürülmüştür."

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın ateşkes süresince tüm ticari gemilere tamamen açık olacağını duyurmuştu.

PAKİSTAN'DA GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı. İran, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nı zaman zaman tekrar kapatmıştı. İran yönetimi, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

CNN'in bugün geçtiği habere göre iki ülke arasındaki ateşkes görüşmeleri 20 Nisan Pazartesi günü yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kaldığı yerden devam edecek.