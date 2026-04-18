İran, Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattı, gemiler U dönüşü yapıyor

İran ve ABD arasındaki ateşkes görüşmeleri sürerken İran Hürmüz Boğazı'nı bir kez daha kapattı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin müzakere sürecindeki taahhütlerine uymadığını öne sürerek Hürmüz Boğazı’nın bir kez daha 'tam kontrol altına aldığını' duyurdu.

Tahran yönetimi, boğazdaki geçiş serbestisini askıya alarak "eski sıkı denetim" dönemine geri dönüldüğünü açıkladı.

"ABD SÖZÜNDE DURMADI"

İran Hatemü’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD’yi "deniz haydutluğu" yapmakla suçladı. Zülfikari, İran’ın iyi niyet göstergesi olarak bir süredir bazı gemilerin geçişine izin verdiğini ancak bu durumun değiştiğini belirterek şunları söyledi:

"Daha önce varılan mutabakat gereği, İran İslam Cumhuriyeti iyi niyetle sınırlı sayıda tanker ve ticari geminin geçişine onay vermişti. Ancak maalesef Amerikalılar taahhütlerini defalarca ihlal ederek korsanlık faaliyetlerini sürdürdüler. Bu nedenle Hürmüz Boğazı’nın kontrolü yeniden eski durumuna döndürülmüştür."

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, dün yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın ateşkes süresince tüm ticari gemilere tamamen açık olacağını duyurmuştu.

Saat 13.50 sularında İran donanmasının boğazdan geçmeye çalışan bir tankeri vurduğu bildirildi.

HAMANEY'DEN GÖZDAĞI

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in kendisine ait Telegram kanalında paylaşılan açıklamada, İran’ın donanmasının, ABD ve İsrail’i mağlup etmeye hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İslam Ordusu, tıpkı geçmişteki iki dayatılmış savaşta olduğu gibi, şimdi de kendisine ait olan toprağı, suyu ve bayrağı cesurca savunmaktadır. Allah'ın ve halkın güçlü desteğiyle, kenetlenmiş, sağlam saflar halinde ve diğer silahlı kuvvetlerdeki yoldaşlarıyla omuz omuza vererek, küfür ve kibrin önde gelen iki ordusuna karşı savaşmaktadır. İslam Ordusu, bu orduların zayıflığını ve zilletini dünyaya ifşa etmiştir. İnsansız hava araçlarının ABD'li ve Siyonist katilleri yıldırım gibi çarpması gibi, yiğit donanması da düşmanlarına yeni ve acı yenilgiler tattırmaya hazırdır."

PAKİSTAN'DA GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı. İran, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nı zaman zaman tekrar kapatmıştı. İran yönetimi, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

CNN'in bugün geçtiği habere göre iki ülke arasındaki ateşkes görüşmeleri 20 Nisan Pazartesi günü yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kaldığı yerden devam edecek.

GEMİLER U DÖNÜŞÜ YAPTI

Anlık gemi takip şirketi MarineTraffic verilerine göre, geçişlere ilişkin belirsizliğin sürdüğü Hürmüz Boğazı yönünde ilerleyen bazı gemiler U dönüşü yapıyor.

Bugün Katar'ın Doha'daki limanından yüklü halde Hürmüz Boğazı'na doğru giden Al Ghashamiya, Lebrethah ve Fuwairit sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerlerinin geri döndüğü görülüyor.

Ayrıca, varış noktası Çin olarak görülen Hong Kong bayraklı kuru yük gemisi Sun Profit ve Fransız nakliye şirketleri CMA CGM'ye ait 3 konteyner gemisinin de rotalarını geri çeviren gemiler arasında olduğu gözlendi.