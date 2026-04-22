İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki yük gemisine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Hürmüz Boğazı yakınlarında iki yük gemisine el koyduğunu bildirdi. İran medyasına göre, MSC Francesca ve Epaminondas adlı gemiler “gerekli izinler olmadan” boğazdan geçmeye çalıştıkları gerekçesiyle durdurularak İran kıyılarına yönlendirildi.

IRGC, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesi uzatma kararının ardından gelen açıklamasında, "Hürmüz Boğazı'nın düzen ve güvenliğini bozmak kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları kuruluşu (UKMTO) da bugün iki yük gemisinin saldırıya uğradığını duyurdu. Umman açıklarında seyreden bir konteyner gemisinin ve İran kıyılarından yaklaşık 8 deniz mili açıkta bir diğer yük gemisinin hedef alındığını bildirdi. Her iki gemide de can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, saldırıya uğrayan gemilerden birinin Liberya bayraklı bir Yunan gemisi olduğunu doğrulayarak, geminin ciddi hasar aldığını ancak batma riski bulunmadığını açıkladı.

Denizcilik istihbarat kaynakları, söz konusu gemilerin İran kıyılarına yakın bir noktada demirlediğini belirtti. Gelişmeler, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılmasına rağmen Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin sürdüğünü gösterirken, bölgenin küresel enerji arzı açısından kritik önemi nedeniyle güvenlik riskine ilişkin endişeler küresel bir boyut kazandı.