"İran'ı rahatsız edeceğiz" demişti: TRT Genel Müdürü'nden geri vites
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik açılış yılı töreninde “İran’ı rahatsız edeceğiz” ifadesi ile gündeme elen TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sözlerinin bağlamından kopartıldığını, sözlerinin “yayıncılık rekabetine ilişkin” olduğunu söyledi.
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı 9 Ekim’de Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik yılı açılış töreninde İran’a yönelik sözlerinden geri adım attı.
Konuşması sırasında TRT’nin Farsça yayın yapacağını belirten Sobacı, “İran'ı rahatsız etmek durumundayız” ifadelerinin bağlamından kopartılarak aktarıldığını savundu.
Sobacı, açıklamasında sözlerinin TRT’nin Farsça yayına başlamasının ardından yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurgu olduğunu söyledi.
Açıklamasında, 9 Ekim'de yaptığı konuşmanın ardından İran'dan gelen tepkiye isim vermeden değinen Sobacı, "TRT'nin Filistin meselesindeki hassasiyeti asla sorgulanamaz" ifadelerini kullandı.
Sobacı'nın yazılı açıklamasının tamamı şu şekilde:
Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaklaşık bir saat süren akademik içerikli ve irticalen yaptığım konuşmanın ‘uluslararası yayıncılıkta rekabet’ bölümünde yer alan bir cümle, öncesi ve sonrası dikkate alınmadan bağlamından koparılarak suni bir çerçevede gündem yapılmıştır.
Söz konusu bölümde TRT'nin uluslararası yayın ağını genişlettiğine İşaret edilerek; son dönemde TRT'nin Almanca ve Rusça'ya ek olarak Afrika, Fransızca, İspanyolca ve Balkan dijital haber platformlarını kurduğu, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bunun TRT'nin en temel sorumluluklarından biri olduğu ve bu alanlarda ciddi bir rekabet içinde bulunduğu vurgulanmıştır.
Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki konuşmamda yer alan bir cümlenin bağlamından koparılarak, suni gündem yapılmasına ilişkin açıklamamı kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. pic.twitter.com/O2b84SfI19— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) October 14, 2024
Bağlamından koparılan cümle de TRT Farsça'nın kurulmasının ardından bu dilde yaşanacak yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurguyu içermekteydi. Çünkü TRT yayın yaptığı tüm dillerde gösterdiği yayıncılık başarılarıyla ses getirmekte ve o dillerdeki uluslararası rakip yayıncıları bu yarış içinde rahatsız etmektedir.
TRT'nin tüm kanallarıyla İran dâhil bölge ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesine katkı sunan yayıncılık çizgisi ortadadır. Bu yayıncılık rekabeti ortamında, TRT Farsça'nın gelişmekte olan Türkiye-İran ilişkilerini medya alanına da yansıtacak bir mecra olacağına inanıyoruz.
"TRT'NİN FİLİSTİN MESELESİNDEKİ HASSASİYETİ SORGULANAMAZ"
Dolayısıyla söz konusu konuşmada Türkiye-İran ilişkileri kastedilmediği gibi, resmî dış politikamız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımızın ve İletişim Başkanlığımızın açıklamalarında temsil edilmektedir. TRT bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çizgi doğrultusunda yayıncılık faaliyetlerine devam edecektir.
Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldığı soykırımı dünyaya anlattığı için İsrail'in silahlı ve bombalı saldırılarının hedefi olan, işgalciler tarafından yayınları engellenmeye çalışılan, Gazze'deki soykırıma dair her gün yeni ve ses getiren içerikler üreten TRT'nin Filistin meselesindeki hassasiyeti ise asla sorgulanamaz.
TRT olarak insan ve hakikat odaklı yayınlarımızla dünyanın dört bir yanında sesi duyulmayanların sesi olmaya, görmezden gelinenleri görünür kılmaya devam edeceğiz."
İRAN’DAN TEPKİ GELMİŞTİ
Sobacı'nın Bursa Uludağ Üniversitesi akademik yılı açılış törenindeki ifadelerine İran Radyo Televizyon Kurumu Dünya Servisi’nin başındaki isim olan Ahmed Noruzi sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.
Noruzi Türk yetkililerinin de bu sözleri kınaması ve açıklama yapmasını umduklarını ifade etti.
İsrail’in bölgedeki katliamlarını haberleştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Noruzi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
“Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'daki günlük katliamlarını bildirmeye odaklanmışken, sağlıksız ve tedbirsiz açıklamalarla dikkatimiz dağılmadan, uygun mütekabil önlemleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz. IRIB olarak Türk yetkililerin bunu haklı olarak kınamasını ve açıklamasını umuyoruz."
While we remain focused on reporting daily massacres by the Zionist regime in Palestine & Lebanon & undistracted by unhealthy & imprudent remarks, we reserve the right to take appropriate reciprocal measures. We at IRIB hope Turkish officials would rightly condemn & clarify it. https://t.co/A9AVp6kwJr— Ahmad Noroozi (@ANoroozee) October 13, 2024