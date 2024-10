"İran'ı rahatsız edeceğiz" demişti: TRT Genel Müdürü'nden geri vites

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı 9 Ekim’de Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik yılı açılış töreninde İran’a yönelik sözlerinden geri adım attı.

Konuşması sırasında TRT’nin Farsça yayın yapacağını belirten Sobacı, “İran'ı rahatsız etmek durumundayız” ifadelerinin bağlamından kopartılarak aktarıldığını savundu.

Sobacı, açıklamasında sözlerinin TRT’nin Farsça yayına başlamasının ardından yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurgu olduğunu söyledi.

Açıklamasında, 9 Ekim'de yaptığı konuşmanın ardından İran'dan gelen tepkiye isim vermeden değinen Sobacı, "TRT'nin Filistin meselesindeki hassasiyeti asla sorgulanamaz" ifadelerini kullandı.

Sobacı'nın yazılı açıklamasının tamamı şu şekilde:

Sobacı'nın Bursa Uludağ Üniversitesi akademik yılı açılış törenindeki ifadelerine İran Radyo Televizyon Kurumu Dünya Servisi’nin başındaki isim olan Ahmed Noruzi sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

Noruzi Türk yetkililerinin de bu sözleri kınaması ve açıklama yapmasını umduklarını ifade etti.

İsrail’in bölgedeki katliamlarını haberleştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Noruzi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'daki günlük katliamlarını bildirmeye odaklanmışken, sağlıksız ve tedbirsiz açıklamalarla dikkatimiz dağılmadan, uygun mütekabil önlemleri alma hakkımızı saklı tutuyoruz. IRIB olarak Türk yetkililerin bunu haklı olarak kınamasını ve açıklamasını umuyoruz."

While we remain focused on reporting daily massacres by the Zionist regime in Palestine & Lebanon & undistracted by unhealthy & imprudent remarks, we reserve the right to take appropriate reciprocal measures. We at IRIB hope Turkish officials would rightly condemn & clarify it. https://t.co/A9AVp6kwJr