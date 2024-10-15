"İran'ı rahatsız edeceğiz" demişti: TRT Genel Müdürü'nden geri vites

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı 9 Ekim’de Bursa Uludağ Üniversitesi’nin akademik yılı açılış töreninde İran’a yönelik sözlerinden geri adım attı.

Konuşması sırasında TRT’nin Farsça yayın yapacağını belirten Sobacı, “İran'ı rahatsız etmek durumundayız” ifadelerinin bağlamından kopartılarak aktarıldığını savundu.

Sobacı, açıklamasında sözlerinin TRT’nin Farsça yayına başlamasının ardından yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurgu olduğunu söyledi.

Açıklamasında, 9 Ekim'de yaptığı konuşmanın ardından İran'dan gelen tepkiye isim vermeden değinen Sobacı, "TRT'nin Filistin meselesindeki hassasiyeti asla sorgulanamaz" ifadelerini kullandı.

Sobacı'nın yazılı açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaklaşık bir saat süren akademik içerikli ve irticalen yaptığım konuşmanın ‘uluslararası yayıncılıkta rekabet’ bölümünde yer alan bir cümle, öncesi ve sonrası dikkate alınmadan bağlamından koparılarak suni bir çerçevede gündem yapılmıştır.

Söz konusu bölümde TRT'nin uluslararası yayın ağını genişlettiğine İşaret edilerek; son dönemde TRT'nin Almanca ve Rusça'ya ek olarak Afrika, Fransızca, İspanyolca ve Balkan dijital haber platformlarını kurduğu, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bunun TRT'nin en temel sorumluluklarından biri olduğu ve bu alanlarda ciddi bir rekabet içinde bulunduğu vurgulanmıştır.

Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki konuşmamda yer alan bir cümlenin bağlamından koparılarak, suni gündem yapılmasına ilişkin açıklamamı kamuoyunun takdirlerine sunuyorum. pic.twitter.com/O2b84SfI19 — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) October 14, 2024

Bağlamından koparılan cümle de TRT Farsça'nın kurulmasının ardından bu dilde yaşanacak yayıncılık rekabetine ilişkin bir vurguyu içermekteydi. Çünkü TRT yayın yaptığı tüm dillerde gösterdiği yayıncılık başarılarıyla ses getirmekte ve o dillerdeki uluslararası rakip yayıncıları bu yarış içinde rahatsız etmektedir.

TRT'nin tüm kanallarıyla İran dâhil bölge ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesine katkı sunan yayıncılık çizgisi ortadadır. Bu yayıncılık rekabeti ortamında, TRT Farsça'nın gelişmekte olan Türkiye-İran ilişkilerini medya alanına da yansıtacak bir mecra olacağına inanıyoruz.