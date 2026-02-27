İran için bir uyarı da Çin'den

Çin, İran'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı yaptı. İran, uzun süredir ABD'nin askeri saldırı tehdidi altında.

27.02.2026

Kaynak: AA

Fotoğraf: AA