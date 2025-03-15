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İran için casusluk suçlamasıyla 5 gözaltı

Güncel
  • 15.03.2025 06:00
  • Giriş: 15.03.2025 06:00
  • Güncelleme: 15.03.2025 06:00
İran için casusluk suçlamasıyla 5 gözaltı

Haber Merkezi

İstanbul, Antalya ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda askeri üs ve hassas bölgelere ilişkin bilgileri İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile paylaştıkları öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, konuya ilişkin operasyon Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile eşgüdümlü yürütüldü. Şüphelilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat mensupları ile bağlantılı oldukları ve bilgi toplayıp İran istihbarat servisine aktardıkları' ileri sürüldü.

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