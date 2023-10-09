İran iddiaları reddetti: Saldırıda rol oynamıyoruz

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Ali Kerimi Makam, İsrail’in ve batı basınının Hamas’ı İran’ın yönlendirdiğine ilişkin iddiasını reddetti. Filistin’in saldırısında rol oynamadıklarını belirten Makam, Makam, “Her ne kadar Filistin'in cevabında rol oynamasak da Filistinlilerle ortak duyguları paylaşıyor ve onların yanında duruyoruz” dedi.

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