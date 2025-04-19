İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereleri: İkinci tur Roma'da başladı

İran ile ABD arasında ilki Umman'da yapılan nükleer görüşmelerin ikinci turu, Roma'da başladı.

Müzakerelerin ikinci turu için İtalya'nın başkenti Roma'yı seçen taraflar, yine Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde ülkenin Roma Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Roma yerel saatiyle öğleye doğru başlayan görüşmeler için konuta ilk İran, daha sonra da ABD heyeti ulaştı.

İTALYA HEYETİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

İtalyan güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler aldı, heyetlerin gelişini çok sayıda basın mensubu izliyor.

Bu arada, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de heyetler bir araya gelmeden önce İran Dışişleri Bakanı Arakçi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi ile Bakanlıkta ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi.

Tajani, dün akşam da ABD ile İran arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile bir araya gelmiş ve Umman'a arabuluculukta tam destek verdiklerini belirtmişti.