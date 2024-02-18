İran ile Ermenistan, Nurduz-Agarak Sınır Kapısında yeni bir araç köprüsü konusunda anlaştı

İran ile Ermenistan'ın, Aras Nehri üzerindeki Nurduz-Agarak Sınır Kapısında yeni bir araç köprüsü yapımı konusunda anlaştığı bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, geçtiğimiz günlerde Tahran'da düzenlenen İran-Ermenistan Ekonomi Ortak Komisyonu’nun 18’inci oturumunun ayrıntılarını paylaştı.

Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan ile İran Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur'un da katıldığı toplantıda taraflar, Kuzey-Güney Koridoruna ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Söz konusu görüşmede Aras Nehri üzerinde bulunan Nurduz-Agarak Sınır Kapısında yeni bir araç köprüsü yapımı konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Anlaşmanın, bir ay içerisinde uygulamaya konulması planlanıyor.

İran ve Ermenistan arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında, 15 Şubat'ta Tahran'da, iki ülke Ekonomi Ortak Komisyonu’nun 18’inci oturumunda 19 mutabakat zaptı imzalanmıştı.