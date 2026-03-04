İran ile Katar arasında füze tartışması

İran Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre Erakçi, Al Sani ile görüşmesinde, "İran, Katar’a yönelik saldırılarında Katar’ı değil ülkedeki ABD'yi hedef alıyor" dedi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre de İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "İran'ın füze saldırılarının Katar'ı değil ABD çıkarlarını hedef aldığını" belirtti.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Al Sani ise bu iddiaları kesin bir dille reddederek, şunları aktardı:

"Sahadaki gerçeklerin açıkça gösterdiği üzere saldırılar, Katar'daki sivil ve yerleşim alanlarını, Hamed Uluslararası Havalimanı çevresini, hayati önem taşıyan altyapıyı ve sıvılaştırılmış gaz üretim tesislerini içeren sanayi bölgelerini hedef aldı. Bu da Katar egemenliğinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin açık bir ihlalidir."

Saldırıların füzelerle sınırlı kalmadığına ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırıların sürdüğünü ifade eden Al Sani, "Tüm bunlar, İran tarafının gerilimi tırmandırıcı bir yaklaşımını yansıttığını ve gerilimi azaltma veya çözüm bulma konusunda gerçek bir istek göstermediğini, aksine komşularına zarar vermeyi ve onları kendi savaşları olmayan bir savaşa sürüklemeyi amaçlıyor" dedi.

Bu savaştan uzak duran bölge ülkelerine yönelik saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan Al Sani, bu tür saldırıların İran tarafının komşularına karşı herhangi bir iyi niyetini yansıtmadığına işaret etti.

Al Sani, Katar'ın her zaman diyalog ve diplomasiden yana olduğunu ancak egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını etkileyen her türlü saldırıya karşı koyacağının altını çizdi.