İran ile Rusya ortak tatbikata başladı

İran ve Rusya'dan donanma birliklerinin katılımıyla Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlenen ortak deniz tatbikatı başladı.

AA'nın Press TV'den aktardığı habere göre, İran ve Rusya donanmasının yüzer birliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen ortak deniz tatbikatının operasyonel aşamaları, Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Kuzey Hint Okyanusu'nda icra edildi.

Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Bender Abbas Limanı'nda düzenlenen ortak deniz tatbikatları sırasında kaçırılan bir gemiyi kurtarma operasyonu simülasyonu gerçekleştirildi.

Operasyon, ticari gemilerin Bender Abbas Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne acil durum mesajları göndermesinin ardından başladı.

Ardından, İran Deniz Kuvvetlerine ait bir SH-3 helikopteri ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerine ait bir Bell 412 helikopteri bölgede arama yaptı.

Tatbikatlarda komuta gemisi olarak görev yapan İran'ın Elvend muhribi de daha sonra kurtarma operasyonunu gerçekleştirmek üzere bölgede konuşlanmış savaş gemilerini olay yerine sevk etti.