İran ile Tacikistan "ikili ilişkiler ve Filistin'deki gelişmeleri" görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Tacikistan Ulusal Meclis Başkanı Rüstem İmamali ikili ilişkiler ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi ile İmamali, başkent Tahran’da bir araya geldi.

Açıklamada, Reisi ile İmamali’nin ikili ve bölgesel meseleler ile Filistin’deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Tahran ile Duşanbe arasındaki ilişkilerin son iki yıldaki ilerlemesini olumlu şeklinde nitelendiren Reisi, siyasi ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu ayrıca iki ülke arasında kültürel ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Reisi, terörizm, organize suç ve uyuşturucu ile mücadelenin İran ile Tacikistan arasındaki işbirliğinin gereksinimlerinden biri olduğunu belirterek bölgedeki tüm ülkelerin DEAŞ dahil olmak üzere terör örgütlerine aktif olarak karşı koyması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı, "ABD ve İsrail’in yetiştirdiğini” iddia ettiği bu örgütün “Gazze’de masum kadın ve çocukları katleden İsrail gibi öldürmeyi amaçladığını” ifade etti.

Tacikistan Ulusal Meclis Başkanı İmamali de iki ülke arasındaki ticaret hacminin son iki yılda sürekli arttığına dikkati çekerek bölgedeki güvensizliğin iki ülkenin ortak kaygısı olduğunu ve ticari işbirliği açısından risk oluşturduğunu kaydetti.

Ülkesinin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına desteğini açıklayan İmamali, İsrail’in Gazze'de 22 binden fazla Filistinli sivili katletmesini kınadı.