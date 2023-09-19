İran ile tutuklu takası çerçevesinde serbest bırakılan 5 ABD vatandaşı ülkelerine döndü

İran hapishanelerinde tutulan ve Tahran ile Washington arasındaki tutuklu takası kapsamında serbest bırakılan 5 ABD vatandaşının başkente ulaştığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Amerikalı yetkililer, İran ile mahkum takası çerçevesinde serbest bırakılan 5 ABD vatandaşı hakkında açıklamada bulundu.

Yetkililer, ABD ile İran'ın vardıkları tutuklu takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 5 ABD vatandaşının Washington'a ulaştığını aktardı.

Serbest bırakılan ve ülkelerine dönen söz konusu 5 kişiye, ABD Savunma Bakanlığının "PISA" adı verilen "tecrit sonrası destek faaliyeti" programı ile normal hayata adapte olmaları için destek alma seçeneği sunulacağı açıklandı.

Söz konusu ABD vatandaşları ile iki aile üyesinin dün bir uçakla İran'dan ayrıldığı ve bu kişilerin öncelikle sağlık kontrolleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği kaydedilmişti.