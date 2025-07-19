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İran'ın Abadan kentindeki petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 18:01
  • Giriş: 19.07.2025 18:01
  • Güncelleme: 19.07.2025 18:02
Kaynak: DHA
İran'ın Abadan kentindeki petrol rafinerisinde yangın: 1 ölü

İRAN, (DHA) - İRAN'ın Abadan kentindeki petrol rafinerisinde meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentindeki petrol rafinerisinin 75’inci biriminde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurulurken, olayda rafineride çalışan 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangının, rafinerideki 75 numaralı ünitedeki bir pompadaki sızıntıdan kaynaklandığı belirtilirken, ilk incelemelerde sabotaj ya da insan kaynaklı bir bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İran'ın Abadan kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangından görüntüler

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