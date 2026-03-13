İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye yönelen füzeyle ilgili açıklama

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulamak isteriz: İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır" denildi.

İran’dan Türk hava sahasına yönelen mühimmata ilişkin İran Ankara Büyükelçiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin hava sahasına giren mühimmatların tespit edildiğine dair haberlerin yayımlanmasının ardından şu hususu vurgulamak isteriz:

İran’dan Türkiye’ye doğru hiçbir mühimmat fırlatılmamıştır.

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arasında gerçekleşen son görüşme ve iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki temaslar dikkate alındığında, İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazır olduğunu bildirmiştir.

Daha önce de belirtildiği üzere, İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır."