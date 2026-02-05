İran'ın Ankara Büyükelçisi Zadeh: "Hem savunma senaryolarına hem de diplomasi ve müzakere yoluna hazırlıklıyız"

İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh, yaptığı açıklamada, olası bir ABD ve İsrail saldırısına yönelik, "Biz her türlü şeye hazırlıklıyız. Hem savunma senaryolarına hazırlıklıyız hem de diplomasi ve müzakere yoluna hazırlıklıyız. Ve bu seçilmiş olan müzakere ve diplomasi yolu ki inşallah yarın başlatılacaktır. Bizim bu bakış açımız ve bu örnek düşüncemiz doğrultusunda yapılacaktır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, beraberindeki heyet ile İran Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah Zadeh'i ziyaret etti. Ziyaretin ardından Büyükelçi Zadeh, açıklamalarda bulundu. Zadeh, olası bir ABD saldırısına hem savunma hem de diplomatik olarak hazır olduklarını belirtti. Zadeh, şunları söyledi:

"İRAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÇOK GEÇMİŞE DAYALI"

"Birçok farklı konularla konuştuk. İlk olarak, İran-Türkiye'nin iki tarafı ve arkadaşlarıyla ilgili konuştuk. İran-Türkiye ilişkisi çok eski ve tarihli. İran-Türkiye ilişkisinin büyüklüğü çok büyük. Her yer, siyasi, iktisadi, kültürel, konsolist, ticari ve bölgeli olarak birleşiyor. Milletvekillerinin ev sahipliğini yaptık onlar için. Çeşitli konularda görüşmeler yaptık. İkili görüşmeler, İran-Türkiye ilişkileri. Biz biliyorsunuz ki İran-Türkiye ilişkileri çok geçmişe dayalı, tarihi ve çok geniş hacme sahip ilişkilerdir. Çeşitli alanlarda; siyasi alanlarda, ekonomik, kültürel, konsolistlik ve dış konularla ilgili iki ülke arasında önemli konular mevcuttur. İller arasındaki ilişkilerin gelişmesi de çok önemli bir alanı teşkil ediyor.

"İRAN VE TÜRKİYE ARASINDA, ORTAK DÜŞÜNCELERE SAHİP OLMAK ZORUNDA KALMALIYIZ"

Bir diğer önemli konularda, bölgesel konularda Filistin konusu, Gazze konusu ve ne mutlu ki İran ve Türkiye bu konularda da ortak bakış açısına ve ortak düşüncelere sahipler. İran ve Türkiye aynı konularda, ikimiz de dış konulara karşı karşılaşıyoruz. Bence, bu konuları, İran ve Türkiye arasında, ortak düşüncelere sahipler. Herhangi bir sorun varsa içeride ortak bir düşünceyle ve ortak bir bakış açısıyla çözülmesi gerekiyor. Ve aynı şekilde Türkiye'de hükümetin, partilerin, parlamentonun, milletvekillerinin, kamuoyunun görüşlerinden dolayı da ve aynı şekilde Türkiye'nin saygıdeğer hükümetinin yaptıkları adımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu gerginliğin azaltması için gösterdikleri çabalardan dolayı. Ve Türkiye hükümetinin diplomasi adımlarıyla ilgili yaptıkları çabalara çok değer veriyoruz ve çok saygı duyuyoruz. Aynı şekilde hem Türkiye'nin hem bölge ülkelerinin bu doğrultuda yaptıkları çabaları hem gerginliği azaltmak için hem diplomasiye verdikleri önemden dolayı teşekkür ediyoruz. Umarız bu gidilen yol hem istikrarı sağlamaya hem de sorunların çözülmesine yardımcı olur."

"MÜSLÜMAN ÜLKELERLE BERABER KURULACAKLARI BİR PLATFORMU BİZ KABUL EDİYORUZ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 4'lü zirve önerisine ilişkin soruya Zadeh, "Aynı şekilde sorunlardan çıkış yolu ve bölgenin gelişmesi için bu işbirliklerin önemli olduğunu biz işaret ediyoruz. Ve tabii ki Sayın Davutoğlu'nun bu gösterdiği, beyan ettiği yolda destekliyoruz biz de. Bu 4 ülkeyle beraber olabilir veya çok daha sayıda olan ülkelerle fikir birliğini ve birbirimizle bilgi alışverişinde bulunarak bölgedeki konuları bölge içerisinde çözmek için. Aslında her türlü bölgesel platform ve Müslüman ülkelerle beraber kurulacakları bir platformu biz kabul ediyoruz" yanıtını verdi.

"HEM SAVUNMA SENARYOLARINI HAZIRLIKLIYIZ HEM DE DİPLOMASİ VE MÜZAKERE YOLUNU HAZIRLIKLIYIZ"

Olası bir ABD, İsrail saldırısına yönelik İran'ın hazırlıklı olup olmadığı sorusuna, "Biz her türlü şeye hazırlıklıyız. Hem savunma senaryolarını hazırlıklıyız hem de diplomasi ve müzakere yoluna hazırlıklıyız. Ve bu seçilmiş olan müzakere ve diplomasi yolu ki inşallah yarın başlatılacaktır. Bizim bu bakış açımız ve bu örnek düşüncemiz doğrultusunda yapılacaktır" dedi.