İran'ın batısında Kızılay helikopterinin düşmesi sonucunda 2 kişi öldü

İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde İran Kızılayı'na ait bir helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

  • 03.10.2025 22:17
  • Giriş: 03.10.2025 22:17
  • Güncelleme: 03.10.2025 22:43
Kaynak: AA
Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yardım ve kurtarma çalışmaları için eyaletteki Oştrankuh tepelerine gönderilen bir helikopter düştü.

Loristan Kriz Yönetimi de helikopterde 9 kişinin olduğunu ve kazada pilot ile yardımcı pilot olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.

