İran'ın batısında Kızılay helikopterinin düşmesi sonucunda 2 kişi öldü

İran'ın batısında Kızılay helikopterinin düşmesi sonucunda 2 kişi öldü

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, yardım ve kurtarma çalışmaları için eyaletteki Oştrankuh tepelerine gönderilen bir helikopter düştü.

Loristan Kriz Yönetimi de helikopterde 9 kişinin olduğunu ve kazada pilot ile yardımcı pilot olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, diğerlerinin de yaralandığını bildirdi.