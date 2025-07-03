İran'ın bazı bölgelerinde hava sahası yeniden kapatıldı

İran, salı günü uluslararası transit uçuşlara açılan, ülkenin batı ve merkez bölgelerindeki hava sahasının yeniden kapatıldığını bildirdi.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığının açıklamasına göre, Sivil Havacılık Örgütü Koordinasyon Komitesinin kararı ve mevcut durumdaki güvenlik ve emniyet incelemeleri sonrasında ülkenin orta ve batısındaki hava sahası uluslararası transit uçuşlara kapatıldı.

Tahran ve Tebriz'i de kapsayan ülkenin kuzey, güney ve batısındaki iç ve dış hat uçuşlarının durdurulması kararı da perşembe saat 14.00'e kadar uzatıldı.

Doğu'daki hava sahasının ise tüm uçuşlara açık olduğu bildirildi.

Yol ve Şehircilik Bakanlığı Sözcüsü Mecid İhvan, 1 Temmuz Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin orta ve batısının uluslararası transit uçuşlara açık olduğunu duyurmuştu.

ABD UAEA NEDENİYLE KINADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almasını "kınayarak, "bunun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Bruce, "İran'ın UAEA ile işbirliğini, geri adım atıp barış ve refah yolunu seçme fırsatı olduğu bir zamanda askıya almayı seçmesiyle ilgili 'kabul edilemez' kelimesini kullanacağız" ifadelerine yer verdi.

Bruce, İran'ın bu kararını "kınayarak", Tahran'ın, "daha fazla gecikmeden" yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi gereğini vurguladı.