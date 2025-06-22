İran'ın bazı kentlerinde patlama sesi duyulduğu bildirildi

İran'ın Kirmanşah, Tebriz ve Savocbulağ kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu, İsfahan'da da bir ambulansa saldırı düzenlendiği bildirildi.

Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, İran'ın bazı kentlerinde çok sayıda patlama sesi duyuldu.

Bu kentlerin, Tebriz, Kirmanşah ve Savocbulağ olduğu ifade edildi.

Devlet televizyonu ise İsfahan'ın Necefabad kentinde görevdeki bir ambulansa saldırı düzenlendiğini, 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İSRAİL ORDUSU TAHRAN'A SALDIRI DÜZENLENDİĞİNİ DUYURDU

Öte yandan İsrail ordusu, İran’ın batısı ve başkent Tahran’da hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Tahran ile ülkenin batısındaki askeri altyapıyı hedef aldığı iddia edildi.