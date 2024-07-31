İran'ın BM Daimi Temsilciliği: Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır
İran'ın BM Daimi Temsilciliği, Tahran'da uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye'nin ölümüne ilişkin "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır" açıklamasında bulundu.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nın Tahran'da suikasta uğramasına tepki gösterdi.
İran'ın BM Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından, Haniye'nin suikasta uğramasına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Suikasta cevap, elbette özel bir operasyonla olacaktır" ifadeleri kullanılarak, operasyonun "sert" ve suçluyu derinden pişmanlığa uğratacağı belirtildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.