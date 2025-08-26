İran'ın Canberra Büyükelçisi ve 3 diplomatın Avustralya'dan sınır dışı edilmesine karar verildi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi'nin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve sınır dışı edilmesine karar verildiğini duyurdu.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Albanese, Avustralya Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (ASIO) geçen yıl Melbourne'deki bir Sinagoga ve Sydney'deki Lewis Continental Kitchen'a düzenlenen saldırıların arkasında İran hükümetinin olduğuna dair "güvenilir istihbarat" elde ettiğini açıkladı.

Söz konusu saldırıların "toplumsal uyumu zayıflatma ve toplumda bölünmeye yol açma girişimleri" olduğunu hatırlatan Albanese, "Bunlar, yabancı bir ülke tarafından Avustralya topraklarında düzenlenen olağan dışı ve tehlikeli saldırı eylemleriydi" değerlendirmesinde bulundu.

'SINIR DIŞI EDİLECĞEİNİ BİLDİRDİK'

Albanese, İran'ın Canberra Büyükelçisi Sadeghi'nin Avustralya hükümeti tarafından "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve diğer 3 yetkiliyle beraber sınır dışı edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Bu saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve bu nedenle İran’ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi’yi sınır dışı etme kararı aldıklarını kaydeden Albanese, "Kısa bir süre önce, İran'ın Avustralya büyükelçisine sınır dışı edileceğini bildirdik" dedi.



Avustralya'nın İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını ve tüm diplomatlarını üçüncü bir ülkeye naklettiğini aktaran Albanese, "Ayrıca, hükümetin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu (IRGC) terör örgütü olarak tanımlamak üzere yasal süreç başlatacağını da duyurabilirim" ifadelerini kullandı.

''İRAN'IN EYLEMLERİ KABUL EDİLEMEZ''

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise İran’ın Avustralya Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ve 3 diğer İranlı diplomatın "istenmeyen kişi" ( persona non grata) ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmeleri için kendilerine 7 gün süre verildiğini söyledi.

Avustralya hükümetinin 2’nci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yabancı bir büyükelçiyi sınır dışı etme kararı aldığını vurgulayan Wong, "Bu kararı aldık çünkü İran'ın eylemleri tamamen kabul edilemez" şeklinde konuştu.



Ülkesinin Tahran'daki büyükelçisini de geri çektiğini ifade eden Wong, buna rağmen İran ile bazı diplomatik kanalları açık tutacaklarını belirtti. Wong, Avustralya vatandaşlarına İran’da bulunmama çağrısı yaptı.

DİĞER OLAYLAR ARAŞTIRILACAK

ASIO Genel Müdürü Mike Burgess ise saldırıların İran tarafından tutulmuş kişiler tarafından düzenlendiğini savundu.

Burgess, "Avustralya'da görevli diğer İranlı diplomatların saldırılara karışmadığını, ancak İran hükümetinin karışmış olabileceği diğer olayları araştıracaklarını" ifade etti.