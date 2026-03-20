İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney: "Türkiye ve Umman'a yönelik saldırılar siyonistlerin taktiği"

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, X hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ve Umman'a yönelik saldırıların hiçbir şekilde İran tarafından gerçekleştirilmediğini ifade etti.

Hamaney, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Umman'a yönelik, bu ülkelerdeki belirli noktaları hedef alan saldırılar, hiçbir şekilde İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetleri veya Direniş Cephesi'nin diğer güçleri tarafından gerçekleştirilmemiştir."

The attacks against Turkey and Oman, targeting certain locations in these countries, were in no way carried out by the armed forces of the Islamic Republic or the other forces of the Resistance Front. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) March 20, 2026

"SİYONİST DÜŞMANIN ANLAŞMAZLIK YARATMA TAKTİĞİ"

Hamaney, bu açıklamanın ardından ikinci bir paylaşım yaparak saldırılarla ilgili "Siyonist düşmanın İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında anlaşmazlık yaratma taktiğidir ve bu durum başka bazı ülkelerde de meydana gelebilir" dedi.

Hamaney'in paylaşımı şöyle:

"Türkiye ve Umman'a yönelik, bu ülkelerdeki belirli yerleri hedef alan saldırılar, Siyonist düşmanın İslam Cumhuriyeti ile komşuları arasında anlaşmazlık yaratma taktiğidir ve bu durum başka bazı ülkelerde de meydana gelebilir."